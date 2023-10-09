Бекхэм: знаю людей, которые вернут «Манчестер Юнайтед» на вершину

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм поделился мнением о будущем «Манчестер Юнайтед».

«У нас один из крупнейших клубов мира, если не крупнейший. Нам нужна стабильность. Думаю, она важнее всего.

У каждого из нас своё мнение насчёт того, кто должен управлять клубом, позаботиться о том, чтобы он вернулся на своё место. В наших глазах, глазах фанатов, «Манчнстер Юнайтед» – номер один. Мы хотим вернуться на вершину, и я думаю, что знаю подходящих для этого людей. Так что посмотрим», – приводит слова Бекхэма Metro.

Дэвид Бекхэм — воспитанник «Манчестер Юнайтед», он выступал за команду с 1993 по 2003 год. В 2003-м Бекхэм перешёл из английского клуба в мадридский «Реал». Сумма трансфера составила € 37,5 млн.