«Спартак» обратился к болельщикам после матча с ЦСКА

«Спартак» обратился к болельщикам после матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счётом 2:2.

«Красно-белые, спасибо большое за вашу поддержку сегодня. С первой и до последней минуты», — написано в официальном телеграм-канале клуба.

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 17 очков. Напомним, в предыдущем туре «Спартак» потерпел разгромное поражение в матче с «Крыльями Советов» (0:4). В следующем туре РПЛ «красно-белые» встретятся с «Пари НН». Матч состоится 22 октября.

ЦСКА, в свою очередь, также набрал 17 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. За последние шесть матчей команда пять раз сыграла вничью и одержала одну победу. В следующем туре ЦСКА сыграет с «Рубином». Матч состоится 21 октября.