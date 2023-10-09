Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» в матче с «Брайтоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничейный результат матча с «Брайтоном» (2:2).

«Мне по-настоящему нравится то, что делает «Брайтон». Как бы там ни было, сыграй мы сегодня чуть получше – а я думаю, что мы могли сыграть получше, – мы бы выиграли.

Мы реализовали недостаточно много хороших моментов, которые создали. «Брайтон» же хоть и создал нам проблемы, но моментов у него было не так много. Во втором тайме мы великолепно играли в атаке, и Райан Гравенберх попал в перекладину. Не думаю, что «Брайтон» сдался бы после гола, но забитый мяч нам бы помог.

Тем, кто вышел на замену, было сложно адаптироваться к ритму игры, так что в итоге имеем ничью», – приводит слова Клоппа ВВС.