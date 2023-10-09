Радимов: считаю, что Абаскаль ждёт, когда его уволят из «Спартака»

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале после матча 11-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

«ЦСКА был лучше и был ближе к победе. Но игра рассудила так, в дерби всякое может быть. Считаю, что лучшим игроком был Гайич, а Файзуллаев еще подождёт. Я вообще считаю, что Абаскаль ждёт, когда его уволят. Он не хочет тут работать и всем видом показывает, что результат здесь постольку‑поскольку. Но «Спартак» дал больше Абаскалю, Гильермо не держится за свое место. Он понимает: чем скорее его уволят, тем больше он получит предложений», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года.