Монтоливо прокомментировал сейв Оливье Жиру в воротах «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо прокомментировал победу команды над «Дженоа» (1:0) в матче восьмого тура Серии А – 1:0, в котором Оливье Жиру заменил в воротах удалённого Майка Меньяна и сделал сейв на последних минутах.

«Его выбор момента выхода из ворот поражает. Это был мяч, на который, возможно, многие вратари не вышли бы. Он хорошо высчитал время и вышел из ворот без фола», — приводит слова Монтоливо calciomercato.com.

Напомним, на 90+9-й минуте встречи 8-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» вратарь «Милана» Мик Меньян был удалён с поля. Француз вылетел из штрафной и сбил нападающего генуэзской команды Калеба Экубана. В ворота до конца матча встал нападающий Оливье Жиру, поскольку замен у миланцев уже не было. Его действия помогли подопечным Стефано Пиоли одержать победу со счётом 1:0.