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Леон Горецка: мы с самого начала показали, что не хотим ничего упускать

Леон Горецка: мы с самого начала показали, что не хотим ничего упускать
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Полузащитник «Баварии» Леон Горецка прокомментировал матч с «Фрайбургом» (3:0) в седьмом туре чемпионата Германии.

«Это была хорошая игра с нашей стороны. Сегодня мы реализовали многое из того, что планировали. Мы с самого начала показали, что не хотим ничего упускать. Мы очень хорошо играли в гегенпрессинге, то есть много владели мячом в первом тайме и прижали соперника на его половине. Сегодня на поле мы чувствовали себя прекрасно, так что мы очень довольны», — приводит слова Тухеля официальный сайт «Баварии».

После семи туров Бундеслиги «Бавария» занимает третье место с 17 очками. Лидирует в таблице «Байер» (19 очков).

В следующем туре мюнхенцы сыграют в гостях с «Майнцем». Встреча на стадионе «Мева-Арена» пройдёт 21 октября.

«Бавария» выиграла чемпионат Германии 11 раз подряд (с 2013 по 2023 год). Последним клубом взявшим золотые медали была «Боруссия» (Дортмунд).

Германия - Бундеслига . 7-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Коман – 12'     2:0 Зане – 25'     3:0 Коман – 85'    
Комментарии
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