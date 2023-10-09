Матс Хуммельс установил рекорд «Боруссии» Дортмунд

«Боруссия» Дортмунд обыграла дома «Унион» в 7-м туре Бундеслиги – 4:2.

Для защитника дортмундцев Матса Хуммельса это 207-я победа в 348-м матче за клуб в Бундеслиге. Он побил рекорд Михаэля Цорка, у которого 206 побед в чемпионате в составе «Боруссии», сообщает Opta Sport.

Хуммельс – воспитанник «Баварии». За «Боруссию» играл с 2008 по 2016 год, затем провел 3 года в мюнхенском клубе, после чего в 2019 вернулся в Дортмунд.

Недавно защитник снова был вызван в сборную Германии после длительного отсутствия. Хуммельс провёл за сборную 76 матчей, забил пять мячей и отдал семь голевых передач. Предыдущий матч за Германию защитник сыграл 29 июня 2021 года в 1/8 финала с Англией на чемпионате Европы — 2020.

34-летний футболист пропустил чемпионат мира — 2022 в Катаре.