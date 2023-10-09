Моуринью о своём уходе из «Ромы»: не знаю, о чем вы говорите, у меня контракт до 30 июня

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о слухах про его увольнение из клуба.

«Я каждый день работаю в тесном контакте с игроками, а также с медицинским отделом, моим тренерским штабом и аналитиками. Мы — единое целое. Мы вместе каждую минуту каждого дня. Мы вместе тренируемся, вместе едим.

Мы думаем только об одном — выигрывать игру за игрой. Это все, о чем мы думаем. Я очень счастлив, потому что мы выиграли матч. Я не доволен тем, что у нас 11 очков, потому что я думаю, что мы могли бы сделать больше. Однако мы находимся там, где находимся, и не так уж далеки от тех позиций в лиге, к которым стремимся.

Я не знаю, о чем вы говорите. У меня контракт до 30 июня. Я прекрасно знаю, чего я хочу — отдать все, что я могу, «Роме». С моей стороны нет никаких проблем. Я счастлив, «Рома» выиграла. Я здесь, чтобы помочь ребятам добиться результатов, которых хотят болельщики, владельцы и все мы, потому что «Рома» — это наша жизнь», — приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

8 октября появилась информация, что владелец «Ромы» Дэн Фридкин хотел уволить Моуринью после разгромного поражения команды в матче 6-го тура Серии А с «Дженоа» (1:4). Однако спортивный директор клуба Тиагу Пинту уговорил его пересмотреть это решение.

После восьми туров чемпионата Италии «Рома» занимает 10 место с 11 очками. Лидирует в Серии А «Милан» (21 очко).