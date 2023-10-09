Хуммельс – о рекорде: не ожидал такого, когда в 2008 приехал сюда на своей Audi A3

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс прокомментировал установление клубного рекорда по числу побед в Бундеслиге, а также высказался о своё микроповреждении.

«Не ожидал такого, когда 3 января 2008 упаковал несколько вещей и приехал сюда на своей Audi A3. Теперь, когда стоишь здесь через 15 лет, это всё выглядит безумной истории.

Может ли моя мышечная травма помешать приезду в состав сборной Германии на ближайший сбор? Всё хорошо», — приводит слова защитника Sky Sports.

Напомним, «Боруссия» Дортмунд обыграла дома «Унион» в 7-м туре Бундеслиги – 4:2. Для защитника дортмундцев Матса Хуммельса это 207-я победа в 348-м матче за клуб в Бундеслиге. Он побил рекорд Михаэля Цорка, у которого 206 побед в чемпионате в составе «Боруссии».