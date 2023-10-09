«Будьте сильными и берегите себя. Мы преодолеем это». Вратарь «Баварии» — израильтянам

Вратарь «Баварии» Даниэль Перец выразил поддержку Израилю, подвергшемуся масштабной атаке со стороны террористической группировки ХАМАС.

«Моё сердце со всем народом. Будьте сильны и берегите себя. Мы это преодолеем», — написал Перец на иврите в одной из социальных сетей.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби Хайфа», «Бейтар Иерусалим», «Хапоэль Беэр-Шева», «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив» — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.

23-летний Перец имеет двойное гражданство — израильское и немецкое.