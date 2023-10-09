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«Украинская нация с вами». Виктор Цыганков — жителям Израиля

«Украинская нация с вами». Виктор Цыганков — жителям Израиля
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Полузащитник «Жироны» и сборной Украины Виктор Цыганков выразил поддержку Израилю в связи с нападением террористической организации ХАМАС.

«Страна, в которой я родился и провёл первые пять лет моей жизни. Очень больно видеть, что происходит с мирным населением сейчас. Украинская нация с вами», – написал Цыганков в одной из социальных сетей.

Цыганков – уроженец Израиля, он родился в городе Нагария. После того как отец Виктора завершил футбольную карьеру, семья Цыганковых перебралась на Украину.

Напомним, 7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране было объявлено военное положение.

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