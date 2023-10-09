Ван Дейк — о ничьей с «Брайтоном»: временами обе стороны были достаточно открыты

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ничьей с «Брайтоном» (2:2) в восьмом туре группового этапа чемпионата Англии.

«Конечно, мы приехали сюда за победой, думаю, у нас были возможности для этого, но в итоге ничья после сложной игры. Временами обе стороны были достаточно открыты. В целом, довольно равная игра, но если посмотреть на мою команду, то очевидно, что у нас были возможности для того, чтобы попытаться выиграть.

Второй гол «Брайтона»? Это непонимание. Я думаю, Роббо услышал крик и подумал, что это Алиссон, это недоразумение, которого не должно быть. Но никто не хочет совершать ошибки. К сожалению, это недопонимание стоило нам гола. Но в целом я по-прежнему горжусь своей командой, и за последние пару недель мы показали много хорошего. Сейчас наступает международный перерыв, и нам нужно восстановиться к нему, надеюсь, все будут здоровы, а затем вернуться к очень интересной паре игр», — приводит слова Ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После восьми туров «Ливерпуль» занимает четвертое место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм».