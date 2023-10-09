Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ван Дейк — о ничьей с «Брайтоном»: временами обе стороны были достаточно открыты

Ван Дейк — о ничьей с «Брайтоном»: временами обе стороны были достаточно открыты
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о ничьей с «Брайтоном» (2:2) в восьмом туре группового этапа чемпионата Англии.

«Конечно, мы приехали сюда за победой, думаю, у нас были возможности для этого, но в итоге ничья после сложной игры. Временами обе стороны были достаточно открыты. В целом, довольно равная игра, но если посмотреть на мою команду, то очевидно, что у нас были возможности для того, чтобы попытаться выиграть.

Второй гол «Брайтона»? Это непонимание. Я думаю, Роббо услышал крик и подумал, что это Алиссон, это недоразумение, которого не должно быть. Но никто не хочет совершать ошибки. К сожалению, это недопонимание стоило нам гола. Но в целом я по-прежнему горжусь своей командой, и за последние пару недель мы показали много хорошего. Сейчас наступает международный перерыв, и нам нужно восстановиться к нему, надеюсь, все будут здоровы, а затем вернуться к очень интересной паре игр», — приводит слова Ван Дейка официальный сайт «Ливерпуля».

После восьми туров «Ливерпуль» занимает четвертое место с 17 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм».

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Адингра – 20'     1:1 Салах – 40'     1:2 Салах – 45+1'     2:2 Данк – 78'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android