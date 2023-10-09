Унаи Эмери: я был сильно разочарован во время матча

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался о матче с «Вулверхэмптон» (1:1) в восьмом туре чемпионата Англии.
«Мы набрали несколько очков в матчах с трудными командами: «Челси», «Брайтоном» и сегодня одно очко. Я был сильно разочарован во время матча, потому что думал, что это была хорошая возможность взять три очка.
Здесь они очень сильны, и это дерби. Я подумал, что если бы мы улучшили некоторые моменты на поле, мы могли бы победить. Мы были ближе к победе, чем нет. Мы уважали их, потому что они великолепны в переходе. Они сделали два, три или четыре перехода и забили один гол.
Я был очень разочарован их голом, потому что это было то, чего мы могли избежать. Но мы отреагировали очень, очень быстро, мы забили, и матч был равным», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».
После восьми туров АПЛ «Астон Вилла» занимает пятое место с 16 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм» (20 очков).
- 9 октября 2023
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