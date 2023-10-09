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Марцел Личка: Карраскаль пока не в своей лучшей форме, но такие игроки нужны в команде

Марцел Личка: Карраскаль пока не в своей лучшей форме, но такие игроки нужны в команде
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о полузащитнике своей команды и сборной Колумбии Хорхе Карраскале.

«Карраскаль старается, работает. Понятно, что у Хорхе три-четыре месяца не было игрового времени в ЦСКА. Сейчас он не в своей лучшей форме. В эту паузу Хорхе улетает в сборную Колумбии, где, я уверен, он сыграет минимум одну игру. Это хорошо и для него, и для нас, потому что такие игроки нужны в команде. Посмотрим, что будет за эти дни паузы, потому что Бальбуэна, Чавес, Карраскаль улетают в Латинскую Америку. Прилетают они в пятницу утром, а в субботу у «Динамо» уже игра. Это тоже сложно для них.

Мне нравится игра Карраскаля «один в один», умеет искать мячи между линиями. У него есть хорошие качества, а над плохими мы работаем, разговариваем об этих минусах. Важно, что Хорхе не боится играть — хочет помочь на любой позиции. Это умеют не все игроки», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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