Гафин: опасений насчёт того, что Тюкавин снизил результативность, нет

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин заявил, что снижение результативности нападающего Константина Тюкавина не вызывает опасений в клубе.

«Опасений насчет того, что Тюкавин снизил результативность, нет. Но то, что Костя не забивает, — это нехорошо, нападающий должен забивать голы. Влияют ли на него разговоры на тему контракта и персона его агента, лучше спросить у самого Кости», — приводит слова Гафина «РИА Новости».

В нынешнем сезон 21-летний Тюкавин забил три гола в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Динамо». В прошлом сезоне Константин отличился восемь раз в 28 матчах внутреннего первенства. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.