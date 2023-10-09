Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: в скором времени «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса

Романо: в скором времени «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса
Аудио-версия:
Комментарии

В скором времени мадридский «Реал» должен объявить о подписании нового долгосрочного трудового соглашения с вингером Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «сливочные» намеревались объявить о подписании нового контракта с бразильским футболистом ещё на прошлой неделе, однако этого не произошло из-за организационных проблем внутри «Реала». Однако подчёркивается, что между клубом и игроком нет каких-либо разногласий.

Сумма отступных за Винисиуса по новому контракту должна составить € 1 млрд.

Напомним, 23-летний футболист играет за «Реал» с 2018 года. За это время он принял участие в 232 матчах, в которых отметился 62 голами и 65 результативными передачами.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
Винисиус — о Беллингеме: он был рождён для того, чтобы играть за «Реал» Мадрид
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android