Романо: в скором времени «Реал» объявит о новом долгосрочном контракте Винисиуса

В скором времени мадридский «Реал» должен объявить о подписании нового долгосрочного трудового соглашения с вингером Винисиусом Жуниором. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «сливочные» намеревались объявить о подписании нового контракта с бразильским футболистом ещё на прошлой неделе, однако этого не произошло из-за организационных проблем внутри «Реала». Однако подчёркивается, что между клубом и игроком нет каких-либо разногласий.

Сумма отступных за Винисиуса по новому контракту должна составить € 1 млрд.

Напомним, 23-летний футболист играет за «Реал» с 2018 года. За это время он принял участие в 232 матчах, в которых отметился 62 голами и 65 результативными передачами.

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