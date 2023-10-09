«Реал Сосьедад» обвинил судей в своём поражении в матче с «Атлетико»

В «Реале Сосьедад» считают, что команда проиграла мадридскому «Атлетико» в минувшем матче Ла Лиги (1:2) из-за несправедливого судейства в их сторону.

«Это поражение причиняет боль. Было несправедливо назначать пенальти только в одну сторону. Теперь пришло время отдохнуть во время международного перерыва и сосредоточиться на том, что впереди», — написано в заявлении на официальном сайте «Реала Сосьедад».

В своём обращении бело-голубые подчёркивают, что в ворота «матрасников» не был назначен легитимный пенальти. В то же время Хосе Мунуэра Монтеро, выступавший в качестве главного арбитра встречи, на последних минутах назначил пенальти в ворота «Реала Сосьедад».

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