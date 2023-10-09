Червиченко: молодые игроки ЦСКА выглядели гораздо лучше дорогостоящих звёзд «Спартака»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением насчёт минувшего матча Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (2:2).

«Хороший матч, дерби удалось. ЦСКА упустил победу — у них было подавляющее преимущество. Молодые армейские футболисты выглядели гораздо лучше дорогостоящих звёзд «Спартака». Если бы армейцы в конце матча не пижонили и не тянули время, а продолжали атаковать, то довели бы матч до победы. Но так бывает. Тем футбол и интереснее, что бесполезный пенёк Медина в конце матча ткнул головой и спас от поражения, а Абаскаля от терзаний сегодня вечером, как собаку-промокашку», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.