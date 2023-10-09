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Егор Титов: у «Зенита» есть желание догнать «Спартак» по количеству титулов подряд

Егор Титов: у «Зенита» есть желание догнать «Спартак» по количеству титулов подряд
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов выразил уверенность, что «Зенит» по-прежнему серьёзно мотивирован в РПЛ.

«Когда я играл в «Спартаке», мне было всё равно, кто там что рассказывает. Мы чемпионы, и всё, это не обсуждается. Два, три, шесть раз подряд мы становились чемпионами. Хотели и в седьмой, но не получилось — началась перестройка команды. Я уверен, что все в Питере и сами футболисты «Зенита» очень хотят снова взять золото. У них есть премиальные, и премиальные хорошие.

И есть желание догнать «Спартак» по количеству титулов подряд. Это нормально. Понятно, что все остальные хотят, чтобы чемпионом был кто-то другой. Когда мы шесть раз подряд выигрывали титул, все поголовно — журналисты, болельщики, тренеры — хотели, чтобы чемпионом уже стал кто-то другой. И в 2002 году им стал «Локомотив», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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