Ловчев: руководству «Спартака» надо включаться, потому что так можно завалить сезон

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации в московском клубе и о главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. По его мнению, в ситуацию должно вмешаться руководство «Спартака».

«Команда играет в матчах только тогда, когда надо отыгрываться, счёт поджимает, фактор счёта и эмоций ключевой. Нет давления, выстроенной игры, когда команда узнаваема. Есть вспышки, проявления индивидуального мастерства, но их и не может не быть.

Если я раньше говорил, что Абаскаль плывёт, то сейчас скажу иначе — он в тупике. Игроки деградируют. Значит, тренер должен задуматься о том, что происходит, и дать ответы игрой и результатом. Руководству «Спартаку» надо включаться, потому что так можно завалить сезон. У Абаскаля получался симпатичный футбол ещё совсем недавно, а потом команда пошла по нисходящей — это отражается на результате. Тренер стал не человеком, который управляет процессом, а зрителем у бровки, который орёт на судей.

Для меня путь тут очевиден. Или надо ему подсказывать, постараться менять ситуацию к лучшему, или дать обделаться до конца, потому что чемпионами уже не стать. Если Абаскаль здравомыслящий человек, он исправится — и «Спартак» будет иметь тренера на долгие годы. Если нет — тренера поменяют в 18-й раз», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.