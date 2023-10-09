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Вратарь «Милана» Меньян подверг критике слова президента «Дженоа»

Вратарь «Милана» Меньян подверг критике слова президента «Дженоа»
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Голкипер «Милана» Мик Меньян раскритиковал президента «Дженоа» Альберто Дзангрилло, который обвинил вратаря миланского клуба в опасной игре во время его выхода из ворот, назвав её «убийственной».

«Дзангрилло! Слова имеют значение. В том, что произошло во время матча, нет ничего преднамеренного. Произошедшее может быть неприятным, но это ни в коем случае не было «убийством». Желаю тебе всего наилучшего в дальнейшем и надеюсь, что тебе никогда в жизни не доведётся узнать о том, в чём ты меня обвинил», — написал Меньян в своей социальной сети.

Напомним, в матче минувшего тура чемпионата Италии, в котором «Милан» играл с «Дженоа», на 90+9-й минуте встречи Меньян был удалён с поля из-за того, что он вылетел из штрафной и сбил нападающего генуэзской команды Калеба Экубана.

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