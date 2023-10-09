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«Челси» намерен продлить контракт с защитником Тьяго Силвой до 2025 года

«Челси» намерен продлить контракт с защитником Тьяго Силвой до 2025 года
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Руководство «Челси» готово начать переговоры с защитником Тьяго Силвой о пролонгации его трудового соглашения до 2025 года. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, минувшим летом 39-летнего защитника хотели подписать саудовские клубы, однако для футболиста было приоритетным остаться в «Челси».

Напомним, Силва присоединился к «Челси» в 2020 году. За это время бразильский защитник принял участие в 125 матчах за лондонский клуб, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. В нынешнем сезоне бразилец сыграл в восьми матчах во всех турнирах, в которых не отметился голевыми действиями. В составе «Челси» Силва выиграл Лигу чемпионов в 2020 году, а также Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

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