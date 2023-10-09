Источник: член совета директоров «Спартака» обсудил ситуацию в клубе с Черчесовым

Один из членов совета директоров «Спартака» обсуждал текущее положение дел в клубе с бывшим главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, бывший наставник «Ференцвароша» высказал своё мнение о позициях, которые нужно усилить, и рассказал, какие бы внёс коррективы. Кроме того, Черчесов выразил недоумение по поводу нахождения Георгия Джикии в резерве в последних матчах Российской Премьер-Лиги. По мнению экс-тренера сборной России, если физические кондиции 29-летнего защитника привести в порядок, он сможет ещё несколько лет играть в основе «Спартака».

После 11 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 17 очков. В воскресенье красно-белые сыграли вничью с ЦСКА (2:2).