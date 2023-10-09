Стал известен размер опции по расторжению контракта Юрана с «Пари НН»

Председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов заявил, что в контракте с главным тренером нижегородской команды Сергеем Юраном прописана опция по расторжению, которая составляет 200 млн рублей.

«Мы сами станем топ‑клубом с Сергеем Николаевичем. Ему тут всё нравится, я надеюсь на долгосрочное сотрудничество. Мы с ним разговаривали об этом, и никакого желания уйти он не озвучивал. Это первое. Второе: понятно, что «Спартак» для Юрана — мечта. Палки в колеса никто вставлять не будет. У Сергея Николаевича есть опция по расторжению — 200 миллионов рублей. Это та опция, по которой мы никак не сможем отказать», — приводит слова Кондратова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне «Пари НН» под руководством Юрана за 11 туров набрал 17 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ранее Сергей Юран заявлял, что через пару лет он будет бороться за чемпионский титул в РПЛ с одним из топ-клубов.