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Спортдир «Баварии»: в ближайшее время мы проведём переговоры с Зане по новому контракту

Спортдир «Баварии»: в ближайшее время мы проведём переговоры с Зане по новому контракту
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Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что в скором времени мюнхенский клуб начнёт работу по пролонгации трудового соглашения с полузащитником Лероем Зане.

«В ближайшие несколько недель мы обязательно проведём переговоры о продлении контракта с Лероем Зане. Он невероятно хороший игрок и ключевой футболист для нас, поэтому было бы здорово, если бы он остался в Мюнхене на длительный срок. Он великолепен», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Зане выступает за «Баварию» с 2020 года. За этот период немецкий футболист принял участие в 144 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 37 результативными передачами.

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