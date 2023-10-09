Спортдир «Баварии»: в ближайшее время мы проведём переговоры с Зане по новому контракту

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд сообщил, что в скором времени мюнхенский клуб начнёт работу по пролонгации трудового соглашения с полузащитником Лероем Зане.

«В ближайшие несколько недель мы обязательно проведём переговоры о продлении контракта с Лероем Зане. Он невероятно хороший игрок и ключевой футболист для нас, поэтому было бы здорово, если бы он остался в Мюнхене на длительный срок. Он великолепен», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Зане выступает за «Баварию» с 2020 года. За этот период немецкий футболист принял участие в 144 матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился 45 голами и 37 результативными передачами.