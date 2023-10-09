Валерий Кечинов: по игре ЦСКА был предпочтительнее «Спартака»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался по итогам матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и ЦСКА (2:2).

«Спартак» заработал одно очко, а не потерял два — это ближе к истине. Была очень зрелищная игра с красивыми голами и комбинациями. По игре ЦСКА был предпочтительнее «Спартака».

Для армейцев пропущенный гол в добавленное время — это психологический удар. Когда ты пропускаешь в добавленное время, то это удар. Такие моменты не дают положительных эмоций и уверенности», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

По состоянию на сегодняшний день «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков по результатам 11 проведённых встреч. ЦСКА располагается на седьмой строчке, имея столько же очков в активе.