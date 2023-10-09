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КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака» и ЦСКА

КДК РФС рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака» и ЦСКА
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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что контрольно‑дисциплинарный комитет рассмотрит скандирование ненормативной лексики болельщиками «Спартака» и ЦСКА по ходу игры 11-го тура РПЛ (2:2).

«По дерби в повестке КДК РФС скандирование болельщиками «Спартака» и ЦСКА ненормативной лексики. В обоих случаях это была ненормативная лексика в адрес соперника», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Прошедший в минувшее воскресенье матч завершился вничью, со счётом 2:2. Голы забивали Квинси Промес, Хесус Медина и Милан Гаич (дубль).

После 11 туров «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков. ЦСКА располагается на седьмой строчке.

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Источник: член совета директоров «Спартака» обсудил ситуацию в клубе с Черчесовым
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