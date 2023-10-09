Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок испанской молодёжной команды был жестоко избит во время футбольного матча

Игрок испанской молодёжной команды был жестоко избит во время футбольного матча
Аудио-версия:
Комментарии

В концовке матча между испанскими молодёжными командами «Хувентуд Депортиво Бормухос» и «Эспортиво Юнион Вильяверде» произошла драка, в ходе которой от полученных травм потерял сознание 17-летний футболист одного из клубов, чьё имя не называется. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что несовершеннолетний игрок подвергся нападению футболистов команды соперника, когда направлялся в раздевалку. Его трижды ударили по лицу: два раза кулаком и один раз ногой. В результате молодой человек потерял сознание и экстренно был доставлен в больницу.

Команда, за которую выступает пострадавший, прокомментировала инцидент, заявив, что подобное не должно происходить среди подростков, а также отметила, что судья встречи никак не отреагировал на случившееся.

На текущий момент футболист находится в больнице под наблюдением врачей.

Материалы по теме
Видео
В матче между «Локомотивом» и минским «Динамо» произошла яркая драка
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android