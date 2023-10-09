Игрок испанской молодёжной команды был жестоко избит во время футбольного матча

В концовке матча между испанскими молодёжными командами «Хувентуд Депортиво Бормухос» и «Эспортиво Юнион Вильяверде» произошла драка, в ходе которой от полученных травм потерял сознание 17-летний футболист одного из клубов, чьё имя не называется. Об этом информирует Mundo Deportivo.

Сообщается, что несовершеннолетний игрок подвергся нападению футболистов команды соперника, когда направлялся в раздевалку. Его трижды ударили по лицу: два раза кулаком и один раз ногой. В результате молодой человек потерял сознание и экстренно был доставлен в больницу.

Команда, за которую выступает пострадавший, прокомментировала инцидент, заявив, что подобное не должно происходить среди подростков, а также отметила, что судья встречи никак не отреагировал на случившееся.

На текущий момент футболист находится в больнице под наблюдением врачей.