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Александр Алаев: лига обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий

Александр Алаев: лига обратилась в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий
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Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что лига написала письмо в Российский футбольный союз (РФС), чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат России.

«Мы знаем, что китайский партнёр РФС получил соответствующий сертификат, и, более того, мы официально написали письмо в РФС, чтобы обсудить интеграцию офсайдных линий в чемпионат. Например, в субботу в шикарном матче «Ростова» и «Краснодара» был спорный вопрос перед третьим голом хозяев.

Если вы видели, там был спорный момент с возможным офсайдом в ключевой фазе атаки. Мы уже сами видим, что линии выручили бы не раз по ходу чемпионата. Ждём, информации у нас пока, к сожалению, нет. Будем ждать, как и руководители клубов, и болельщики, и все остальные», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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