Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, поскольку у «Манчестер Сити» похмелье после требла

Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, поскольку у «Манчестер Сити» похмелье после требла
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной Англии и телевизионный эксперт Гарри Невилл поделился мнением о перспективах «Манчестер Сити» и «Арсенала» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Причина, из-за которой я предсказываю, что «Арсенал» выиграет титул, заключается в том, что они были близки к этому в прошлом сезоне. Думаю, что они будут снова близки к этому в нынешнем сезоне. Также я считаю, что у «Сити» небольшое похмелье после требла.

Чего «горожане» добиваются в этом году? Они достигли вершины. Когда вы так долго и упорно боретесь за победу в Лиге чемпионов, выигрываете требл и повторяете достижение «Манчестер Юнайтед», можно вздохнуть с облегчением.

Помню, что самым трудным сезоном для «Юнайтед» был сезон именно после требла. Мы выиграли лигу, но другие команды в том сезоне были не так хороши. Это был кошмар, предыдущий сезон отнял у меня очень много сил. Думаю, игроки «Сити» немного выбьются из колеи», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Материалы по теме
Невилл — о критике судейства «Ливерпулем»: «Извините, мы облажались» было достаточно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android