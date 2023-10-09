Невилл: «Арсенал» выиграет АПЛ, поскольку у «Манчестер Сити» похмелье после требла

Бывший игрок сборной Англии и телевизионный эксперт Гарри Невилл поделился мнением о перспективах «Манчестер Сити» и «Арсенала» в текущем розыгрыше английской Премьер-лиги.

«Причина, из-за которой я предсказываю, что «Арсенал» выиграет титул, заключается в том, что они были близки к этому в прошлом сезоне. Думаю, что они будут снова близки к этому в нынешнем сезоне. Также я считаю, что у «Сити» небольшое похмелье после требла.

Чего «горожане» добиваются в этом году? Они достигли вершины. Когда вы так долго и упорно боретесь за победу в Лиге чемпионов, выигрываете требл и повторяете достижение «Манчестер Юнайтед», можно вздохнуть с облегчением.

Помню, что самым трудным сезоном для «Юнайтед» был сезон именно после требла. Мы выиграли лигу, но другие команды в том сезоне были не так хороши. Это был кошмар, предыдущий сезон отнял у меня очень много сил. Думаю, игроки «Сити» немного выбьются из колеи», — приводит слова Невилла Sky Sports.