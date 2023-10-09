Тимур Сулейманов: Дзюба уже вошёл в историю российского футбола

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов высказался о своём одноклубнике Артёме Дзюбе, отметив, что 34-летнего форварда все уважают.

«Могу ли я играть на фланге при схеме «4-2-3-1»? Я даже у Михаила Михайловича на краю играл в молодёжке. Но у нас есть кому играть на флангах, меня взяли именно на подмену Артёму Дзюбе. Как с ним общаемся? Подкалывает, не без этого, но и я его тоже. Артём вообще молодец, хороший мужик, у него нет такого, что, мол, я пришёл на его место и он старается меня задеть или ещё что‑то.

Ну и я не пытаюсь его как‑то «подковырять», ждать его ошибки. У нас с ним очень хорошие отношения. Дзюба уже вошёл в историю российского футбола, он настоящий, уважаемый всеми мужик, а я пока вошёл разве что в историю футбола Нижнего Новгорода. Так что я знал, куда иду, никаких проблем нет», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».