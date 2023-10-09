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Губерниев: «Спартаку», пожалуй, будет лучше с другим тренером

Губерниев: «Спартаку», пожалуй, будет лучше с другим тренером
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался после матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречались московские «Спартак» и ПФК ЦСКА. Игра завершилась со счётом 2:2.

«Это была боевая ничья двух средних команд. Но я считаю, что «Спартаку», пожалуй, будет лучше с другим тренером. Потому что Абаскаль не знает, как выстроить игру команды», — приводит слова Дмитрия Губерниева «Советский спорт».

Напомним, ПФК ЦСКА после 11 матчей в чемпионате России располагается на седьмом месте в турнирной таблице с 17 очками. Красно-белые имеют в своём активе столько же очков и находятся на шестом месте. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).

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