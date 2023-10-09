Капитан «Факела» Квеквескири прокомментировал ничью с «Динамо»

Капитан воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири прокомментировал ничью в матче 11-го тура РПЛ с московским «Динамо» (0:0).

«За счёт чего сыграли «на ноль»? Хорошо играли в обороне. Но не удалось выиграть, потому что не реализовали свои моменты.

Для «Факела» результат матча с «Динамо» можно назвать положительным. Выездной матч, боевой. Игра шла до гола», — сказал Квеквескири в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, вчера, 8 октября, состоялась встреча 11-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и воронежским «Факелом». Матч прошёл на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Матч завершился со счётом 0:0.

«Динамо» находится на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 17 очков в 11 играх. «Факел» располагается на предпоследнем, 15-м месте, набрав девять очков.