Тренер «ПСЖ» Энрике — журналисту: ты самый неприятный парень в истории мирового футбола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике резко ответил журналисту, который попросил испанского специалиста обозначить аспекты игры его команды в победном матче с «Ренном» (3:1), которыми наставник парижан остался недоволен.

«Ты концентрируешься только на негативе. Это будоражит меня. И так всё интервью. Ты самый неприятный парень в истории мирового футбола. Однажды мы победили со счётом 4:1, и он сказал мне, что мы заслуживали поражения. Футбол состоит из множества аспектов. Обычно все молодые люди это понимают, но ты — тот, кто этого не осознаёт. Это именно то, о чём я думаю, когда ты задаёшь свои вопросы», — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

Напомним, после восьми туров чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 15 очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.