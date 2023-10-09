Тренер «Зенита» Тимощук: надеемся, что подберёмся поближе к заветному первому месту

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук прокомментировал результаты сине-бело-голубых в нынешнем сезоне.

«О чём говорят три поражения «Зенита» в этом сезоне РПЛ? Да, понятно, что если мы после 10-го тура говорим о трёх поражениях и знаем опыт выступления в предыдущих сезонах, то понимаем, что это недопустимые вещи для нас. Поэтому я думаю, что мы все понимаем, насколько затруднена ситуация в турнирной таблице, насколько важно сейчас не давать возможности соперникам отбирать у нас очки. Но и нам, в свою очередь, нужно надеяться, что те, кто выше нас в турнирной таблице, начнут терять очки и мы подберёмся поближе к этому заветному первому месту», — приводит слова Тимощука ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.