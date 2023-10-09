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Губерниев: «Краснодар» великолепен — наступил баланс между руководством клуба и тренером

Губерниев: «Краснодар» великолепен — наступил баланс между руководством клуба и тренером
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об успешных выступлениях «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. Он считает, что в стане «быков» был создан правильный баланс между руководством клуба и тренером.

«Чем дальше «Краснодар» дойдёт, тем больше радости и счастья российскому футболу. У меня есть ощущение, что с такими успехами главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич может в самом «Краснодаре» не доработать, его могут забрать. Но пока можно говорить, что команда нашла тренера, а тренер – команду. Учитель приходит тогда, когда ученик готов. Я рад за «Краснодар» и персонально за Сергея Галицкого. Его детище заслужило таких позиций в турнирной таблице.

Может ли он досрочно покинуть «Краснодар»? Есть же вещи, прописанные в контракте, но деньги никто не отменял. Из любой команды могут предложить 10 миллионов евро в год – и всё. Есть контракт, есть условия для расторжения контракта – это всё прописывается. Но, естественно, я хочу верить, что, помимо финансовой составляющей, есть такое великое понятие, как интерес и воля к победе, и вообще вся суть спорта заключается в том, чтобы выйти на старт и победить.

Естественно, мы очень надеемся, что наставник так или иначе будет продолжать работать. Для того чтобы его куда-то позвали, нужно, чтобы кого-то откуда-то уволили. В этой ситуации мы будем смотреть. Но «Краснодар» совершенно великолепен. Здесь наступил такой баланс между руководством клуба и тренером. Долго не мог «Краснодар» его нащупать, и наконец этот баланс найден», — приводит слова Губерниева «Советский спорт».

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