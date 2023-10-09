Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034

Федерация футбола Саудовской Аравии (SAFF) подала заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2034 году, о чём сообщила на своём официальном сайте.

«Сегодня, в понедельник, 9 октября, мы представили письмо о намерениях и подписали декларацию ФИФА о подаче заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

Заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира по футболу — 2034 является историческим событием и отражает стремление страны открыть новые футбольные возможности, а также стремление поддержать развитие игры во всех уголках земного шара. Вдохновленная социальными и экономическими преобразованиями, а также давней любовью страны к красивой игре, заявка Саудовской Аравии на ЧМ-2034 призвана приветствовать весь мир в королевстве и обещает устроить захватывающее и запоминающееся событие для болельщиков», — написала пресс-служба SAFF.