Хавбек «Ливерпуля» Мак Аллистер — о ничьей с «Брайтоном»: мы потеряли два очка

Полузащитник «Ливерпуля» Алексис Мак Аллистер подвёл итоги матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном» (2:2).

«Конечно, мы чувствуем, что потеряли два очка, учитывая тот факт, что мы вели 2:1 и не смогли удержать этот счёт. Но, в конце концов, «Брайтон» — это хорошая команда, мы знаем, насколько они сильны. У «Брайтона» хороший тренер, потрясающие игроки. За последние пару лет этот клуб сильно прибавил, и я рад, что у них всё хорошо. Это была сложная игра и для нас, и для них, но мы набрали очко, которое в будущем может принести свою пользу», — приводит слова Мак Аллистера официальный сайт «Ливерпуля».

Отметим, что Алексис Мак Аллистер стал игроком мерсисайдского клуба минувшим летом. Ранее аргентинский хавбек выступал за «Брайтон».