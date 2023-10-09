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«Как думаете, в ЭСК обращаться?» Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда

«Как думаете, в ЭСК обращаться?» Карпин заявил, что «Краснодар» забил «Ростову» из офсайда
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в своих соцсетях поднял тему судейства в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:3). По мнению специалиста, победный гол «быков» был забит с нарушением правил — один из игроков «Краснодара» находился в офсайде.

«Прошло больше суток уже, и никто не заговорил про это! Это третий гол в матче «Краснодара»! Только для меня это явный вне игры, или мне опять кажется?!

Как думаете, в ЭСК обращаться? Или ответ будет такой же (прикрепляет скриншот решения ЭСК, где сказано, что гол в ворота «Ростова» в одном из прошлых матчей засчитан ошибочно)?» — написал Карпин в своём телеграм-канале.

Фото: Скриншот из телеграм-канала Валерия Карпина

Напомним, «Ростов» вёл по ходу матча со счётом 2:0, однако «Краснодар» сумел совершить камбэк. Победный гол был забит на 90+5-й минуте игры.

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