Гвардиола: буду ли я тренировать «Ювентус»? В Италии очень вкусная еда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о том, станет ли он когда-нибудь тренером «Ювентуса».

«Ювентус» никогда не интересовался мной. Буду ли я тренировать эту команду? В Италии очень вкусная еда. Мне очень нравится в этой стране, и я часто приезжаю сюда в отпуск», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с 2016 года. За это время «горожане» пять раз становились чемпионами английской Премьер-лиги, четыре раза выигрывали Кубок английской лиги, дважды побеждали в Кубке Англии, выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок Европы.

После восьми туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 18 очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.