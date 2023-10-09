Гришин — о ЦСКА: когда ты ближе к победе, в конце расстраиваешься, что её упустил

Бывший футболист Александр Гришин высказался о прошедшем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и ЦСКА (2:2).

«Мне понравилась игра в дерби. Немножко ЦСКА не повезло — гол, пропущенный на последней минуте, лишил команду большего количества очков. А так, видно, как ЦСКА играл и чего хотел. Во втором тайме команда имела преимущество. В целом матч понравился: много голов, дерби, полный стадион. Хорошая игра с обеих сторон, но обидно, потому что ЦСКА был ближе к победе.

Если команда ведёт и пропускает на последней минуте, это всегда больше отрицательный момент. Когда ты ближе к победе, в конце расстраиваешься, что её упустил. Три очка для ЦСКА были как воздух — они приближались бы к лидирующей тройке и вели бы борьбу впереди. Но ещё ничего не потеряно — прошла только треть чемпионата, а эта же тройка недалеко. Конечно, всё-таки обидно. В случае победы у болельщиков и команды было бы совсем другое настроение», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.