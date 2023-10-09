Личка: специфика русских — любите пить водку, выпиваете алкоголя больше чехов

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка сравнил россиян с чехами, отметив, что русские люди более закрытые.

«Есть ли сходства у россиян с чешским народом? У каждого народа своя специфика. Специфика русских — любите пить водку, а чехи — пиво. Но, будем честны, русские выпивают больше алкоголя, чем мы. Это точно. Какой из себя русский народ? Приехав первый раз в Оренбург, на меня все смотрели с выпуклыми глазами, когда я подходил к незнакомому человеку и говорил: «Привет, как дела?» Негативные эмоции у людей были. Такое в Чехии тоже иногда случается, но ваш народ чуть более закрыт. Когда я подходил к одному и тому же человеку в третий или четвёртый раз, у него уже появлялась улыбка на лице, а в первый раз он говорил мне: «А ты откуда?» — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В «Оренбурге» Личка трудился с 2020 по 2023 год. Минувшим летом чешский специалист возглавил московское «Динамо».