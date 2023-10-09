Гвардиола — о тренере «Брайтона» Де Дзерби: он не играет ради эстетики

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о том, в чём заключается работа футбольного тренера, приведя в пример тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби и наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Посмотрите, в какой футбол играют команды Аллегри и Де Дзерби. Как вы думаете, один хочет победить, а другой нет? Де Дзерби играет не ради эстетики, он играет на победу. Многие думают, что его стиль игры — лучший способ победить и что это так просто. Все хотят побеждать. Я никогда не встречал тренера или игрока, которые не хотели бы выигрывать, или того, кто не хотел бы играть хорошо», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.

Напомним, после восьми туров нынешнего розыгрыша чемпионата Англии команда Гвардиолы набрала 18 очков и на текущий момент находится на третьем месте в турнирной таблице.