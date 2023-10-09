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Объявлена символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored

Объявлена символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших футболистов 11-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

Лучшим футболистом тура с оценкой 8,1 стал защитник московского ЦСКА Милан Гаич, который отметился дублем в матче со «Спартаком» (2:2). Также высокую оценку (7,9) получил полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви, который отметился голом в игре с «Локомотивом» (2:2).

Сборная 11-го тура российской Премьер-лиги: Денис Адамов («Зенит»), Дмитрий Кабутов («Рубин»), Алексей Грицаенко («Рубин»), Егор Тесленко («Рубин»), Милан Гаич (ЦСКА), Валентин Вада («Рубин»), Эрик Бикфалви («Урал»), Вильмар Барриос («Зенит»), Мохаммад Мохеби («Ростов»), Хесус Медина («Спартак»), Гедеон Гузина («Балтика»).

Фото: Whoscored

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