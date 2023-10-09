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Сборная России объявила, что Глушенков и Карпукас не сыграют с Камеруном и Кенией

Сборная России объявила, что Глушенков и Карпукас не сыграют с Камеруном и Кенией
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Пресс-служба сборной России по футболу объявила, что игроки «Локомотива» Максим Глушенков и Артём Карпукас не сыграют в товарищеских матчах национальной команды с Камеруном и Кенией по медицинским причинам. Соответствующее решение объяснил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

«Максим Глушенков прибыл в расположение сборной команды с мышечным дискомфортом. После проведённого дополнительного обследования совместно с медицинским штабом «Локомотива», тренерским и медицинским штабами сборной принято решение отпустить Максима Глушенкова в расположение клуба с целью полноценного восстановления и предотвращения возможности травматизма.

Что касается Артёма Карпукаса, то по согласованию с ФК «Локомотив» по медицинским причинам решено не вызывать его на текущий сбор», — приводит слова Хайтина телеграм-канал сборной России.

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