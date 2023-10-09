Фофана, Хёйбьерг и Санчо — самые подешевевшие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

Интернет-портал Transfermarkt представил рейтинг футболистов английской Премьер-лиги, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости после летнего трансферного окна.
Больше всех в стоимости потерял центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана. Сейчас 22-летний француз оценивается в € 40 (-15) млн. На втором и третьем местах оказались хавбек «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо, потерявшие по € 13 млн в стоимости.
Топ-10 самых подешевевших игроков английской Премьер-лиги:
1. Уэсли Фофана («Челси», € 40 (-15) млн).
2. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 32 (-13) млн).
3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед», € 32 (-13) млн).
4. Рис Джеймс («Челси», € 55 (-10) млн).
5. Антони («Манчестер Юнайтед», € 50 (-10) млн).
6. Жоржиньо («Арсенал», € 15 (-10) млн).
7. Ришарлисон («Тоттенхэм, € 40 (-8) млн).
8. Аарон Рамсдейл («Арсенал», € 32 (-8) млн).
9. Тимоти Кастань («Фулхэм», € 17 (-8) млн).
10. Марк Кукурелья («Челси», € 28 (-7) млн).