Тарханов: сложно прогнозировать, останется ли Абаскаль. Гол и ничья с ЦСКА его спасли

Российский тренер Александр Тарханов высказался о ситуации Гильермо Абаскаля в «Спартаке» после ничейного результата в матче 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

«Спартаку» стоит радоваться ничьей. Они должны были проиграть этот матч. Поэтому тренерский штаб и радовался, что взяли очко. ЦСКА сам виноват, что не реализовал преимущество, которое было. Сложно прогнозировать, останется ли Абаскаль. Гол и ничья с ЦСКА его спасли. Может, продлят на какое-то время. Когда он пришёл, футболисты играли. А сейчас нет работы, которая даст дальнейший прогресс игрокам. Много молодых ребят, но они остановились в росте. Нет работы, чтобы мастерство повышалось.

Состав команды даже генеральный директор перед игрой с ЦСКА не знал. Это плохо, потому что состав должен быть. Не играет даже Джикия, а он посильнее в обороне. Ошибок, которые были в игре с ЦСКА, Джикия не допускает», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.