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Игрок «Барселоны» Кунде пропустит пять недель из-за травмы и не сможет сыграть с «Реалом»

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде, получивший повреждение левого колена в минувшем матче испанской Примеры с «Гранадой» (2:2), будет восстанавливаться в течение пяти недель. Об этом сообщает журналист Тони Джунмарти в своём «твиттере».

По информации источника, из-за своей травмы Кунде будет вынужден пропустить матч с мадридским «Реалом», который состоится 29 октября.

Напомним, французский футболист получил повреждение после столкновения с одноклубником Гави. Кунде был заменён на 44-й минуте матча и покидал поле в расстроенных чувствах.

В нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги французский защитник принял участие в девяти играх, в которых отметился одной результативной передачей.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.