Защитник «Реала» Милитао получил штраф за нарушение ПДД

Защитник мадридского «Реала» Эдер Милитао был оштрафован в центре Мадрида за нарушение правил тонировки автомобильных стёкол на своём Ferrari. Об этом сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на пользователя TikTok.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль бразильского футболиста на том основании, что все стёкла в его автомобиле были затонированы, что запрещено испанским законодательством. Штраф за подобное нарушение составляет от € 36 до € 150.

Напомним, в начале нынешнего сезона Милитао получил серьёзную травму — разрыв передней крестообразной связки левого колена. Изначально сообщалось, что игрок «сливочных» может пропустить не менее девяти месяцев. Однако ранее стало известно, что Милитао может восстановиться перед ответными матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, которые начнутся 5 марта 2024 года.

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