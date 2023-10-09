Гафин: «Динамо» не продвинулось в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что московский клуб пока не договорился с нападающим Константином Тюкавиным о продлении контракта.

«Нет, сейчас мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным», — приводит слова Гафина ТАСС.

В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин забил три гола в 11 матчах Российской Премьер-Лиги за «Динамо». В прошлом сезоне Константин отличился восемь раз в 28 матчах внутреннего первенства. По состоянию на сегодняшний день бело-голубые занимают восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Константин Тюкавин — воспитанник московского «Динамо». За первую команду россиянин выступает с 2021 года. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2024 года.